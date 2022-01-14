Дамаск, , 00:59 — REGNUM По меньшей мере двое сирийских военнослужащих пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны террористов в Сирии, 13 января заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из них получил ранения в результате снайперского огня, который велся из района Караманли по позициям правительственной армии в районе населенного пункта Кульджок (провинция Латакия). Второй военный пострадал в районе населенного пункта Икко от минометного обстрела, который велся из района Барза-Фаукани.

Всего за 24 часа в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано 12 обстрелов: шесть — в провинции Алеппо, два — в Идлибе, три — в Латакии и один — в Хаме.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января силы турецкой армии и ее союзников из числа радикальных группировок обстреляли несколько населенных пунктов в сирийской провинции Хасака.

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