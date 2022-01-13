Минск, 14 января, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Министерства цифрового развития и связи будет создано в Белоруссии на базе нынешнего министерства связи и информатизации. Об этом 13 января на совещание с советом министров заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Совмин Белоруссии готовит проект нового президентского указа о создании нового министерства. Обосновывая создание нового госоргана, Лукашенко отметил, что в развитии цифровых технологий «государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение».

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«Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий», — сообщил руководитель постсоветской республики, зачитывая текст своего выступления в ходе совещания.

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