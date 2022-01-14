Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», который был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом (штат Техас), отклонен Сенатом Конгресса США. Об этом 13 января сообщается на сайте законодательного органа.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Документ не набрал необходимой поддержки для утверждения. Для этого требовалось 60 голосов. По предложению Круза, санкции могли быть введены в течение 15 дней после согласования. Кроме того, как сказано в документе, в случае отмены санкционных ограничений американским президентом, у Конгресса появляется право проголосовать по законопроекту поворотно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот заявил, что ряд стран, включая США, препятствуют запуску «Северного потока — 2» исходя из собственных экономических интересов.

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