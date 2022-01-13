Минск, 14 января, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов. МИД Белоруссии согласился на эту кандидатуру, сообщают чиновники обоих министерств.

Gryzlov.ru Борис Грызлов

Борис Грызлов сменит в должности посла Евгения Лукьянова. О новом назначении нынешнего официального представителя России в союзной Белоруссии пока ничего не известно.

Прозападная оппозиция в Белоруссии несколькими днями ранее поспешила заявить, что кандидатура Грызлова в Минске была отвергнута. Месяцем ранее они же заявляли, что в Белоруссию едет очередной «генерал-губернатор», который якобы намерен содействовать инкорпорации постсоветской республики в состав России. Такие заявления белорусские оппозиционеры делали каждый раз, когда Россия присылала своего нового посла, а также когда в Белоруссию прибывал новый патриарший экзарх.

Грызлов станет десятым послом России в Белоруссии. Причины отзыва Лукьянова в российском МИД не комментируют.

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