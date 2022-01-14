Минск, , 00:18 — REGNUM В ночь на 13 января в Минске после подрыва двух самодельных устройств у киоска «Табакерка» задержан 45-летний житель столицы Белоруссии. Он же в ночь с 7 на 8 января взорвал служебный автомобиль белоруской милиции около Центрального РУВД города. Об этом 13 января сообщил заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции республики Геннадий Казакевич.

Здание МВД Белоруссии (сс) Anna Chervonets

По словам представителя МВД Белоруссии, задержание стало результатом оперативно-розыскных мероприятий. Казакевич отметил, что «получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности задержанного». В частности, «изъята компьютерная техника с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, компоненты, вещества и готовые самодельные взрывные устройства».

«Также установлена причастность задержанного к повреждению киоска «Табакерка» в октябре 2020 года, а также подрыву двух взрывных устройств 1 января у Центрального РУВД г. Минска», — добавил замглавы МВД Белоруссии.

Напомним, сеть табачных киосков «Табакерка» принадлежит особо приближённому к Александру Лукашенко бизнесмену и пользуется эксклюзивным положением на рынке. Лукашенко заявляет, что в постсоветской республике нет олигархов, а в России таковые якобы есть, и непризнание ими Крыма российской территорией мешает номинальному союзнику юридически оформить признание нынешних государственных границ России.

В 2020 году Белоруссию потрясли многотысячные манифестации против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма. Подавив уличные протесты, Лукашенко призвал «перевернуть страницу» и объявил 2021 год «годом народного единства». Он также запланировал на февраль референдум по проекту новой конституции, в котором есть положение о неподсудности бывшего президента.