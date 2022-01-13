Берлин, 14 января, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Доля новых случаев заражения коронавирусом, касающихся штамма «Омикрон», достигла в Германии 73%, и указанная разновидность SARS-CoV-2 стала доминирующей в ФРГ. Об этом 13 января сообщил на своем сайте Институт Роберта Коха.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Неделю назад на «Омикрон» в стране приходилось 44%. 13 января за сутки в Германии была выявлена 81 тыс. новых носителей коронавируса. Отмечается, что в ФРГ полностью привились от COVID-19 не менее 60,1 млн человек (72% населения).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января бразильский министр здравоохранения Марселу Кейрогу объявил, что штамм «Омикрон» стал доминирующим в Бразилии. Уровень его распространения в стране достиг 92%.