Рим, , 00:07 — REGNUM В январе 2022 года правительство Италии намерено утвердить декрет о новых формах поддержки граждан, страдающих из-за резкого роста стоимости коммунальных услуг, передают национальные СМИ в четверг, 13 января.

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Согласно плану, разработанному министерству «по делам экологической трансформации», предполагается ввести новый сбор с компаний (включая финансовые), которые в период пандемии «получили сверхдоходы», и направить эти средства на снижение тарифов.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цены на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).