Рим, , 00:06 — REGNUM В течение будущей недели, 17−23 января, правительство Италии согласует решение о выделении еще одного миллиарда евро на поддержку компаний из наиболее пострадавших от коронакризиса отраслей, заявил в четверг, 13 января, лидер «Лиги» (входит в правящую коалицию) Маттео Сальвини.

Евро martaposemuckel

Речь идет, в частности, об индустрии развлечений, спортивных обществах, ассоциациях сферы культуры, организациях общественного питания и гостиницах.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составил около 6%.