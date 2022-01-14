Рим, , 00:05 — REGNUM В ситуации, когда мнения правоконсерваторов и леволибералов о кандидатуре будущего президента страны расходятся, решение будет зависеть от популистского «Движения 5 звезд», заявил на встрече с однопартийцами в четверг, 13 января, лидер «Движения» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

При этом он отметил, что ключевой вопрос — не поддержка той или иной конкретной кандидатуры, а обеспечение ситуации, при которой голосование на президентских выборах не будет мешать работе правительства страны, важной в условиях эпидемии.

Другими словами, Конте подтвердил, что «Движение» не поддержит лоббируемую правыми кандидатуру Сильвио Берлускони, поскольку леволибералы обещали при таком выборе покинуть правительство, что привело бы к распаду коалиции.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Высказывается также предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги.