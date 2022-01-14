Рим, , 00:03 — REGNUM По данным на вечер четверга, 13 января, в Италии умерли 140 188 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 316 (днем ранее — на 313), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 184 615 (днем ранее — на 196 224).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 8 155 645 — более 13% населения страны. В настоящее время заражены 2 323 518 человек (на 101 458 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,86 миллиона человек (более 77,8% граждан страны).