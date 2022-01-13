Рим, 14 января, 2022, 00:03 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 13 января, в Италии умерли140 188человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на316(днем ранее — на313), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на184 615(днем ранее — на196 224).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет8 155 645 — более 13% населения страны. В настоящее время заражены2 323 518человек (на101 458больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,86 миллионачеловек (более 77,8% граждан страны).