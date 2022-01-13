Тбилиси, 14 января, 2022, 00:55 — ИА Регнум. В Грузии объявили забастовку сотрудники крупнейшей телекоммуникационной компании MagtiCom, сообщает 13 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Забастовка

В настоящий момент абоненты компании не могут получать технические услуги. Участники протеста требуют повышения зарплат из-за дороговизны жизни. По последним сведениям, руководство компании не поддается требованиям работников и отказывается выполнять их просьбы. В свою очередь, руководство MagtiCom заявило, что с началом пандемии коронавируса в Грузии зарплаты персоналу были существенно увеличены.

Напомним, что MagtiCom, принадлежащая американским компаниям International Telcell Cellular и Telcell Wireless, была основана в 1996 году. В настоящее время MagtiCom осуществляет в стране ряд телекоммуникационных услуг: мобильную связь, фиксированную связь, цифровое телевидение, интернет. Компания является одним их крупнейших плательщиков в грузинский бюджет. Так, в 2021 году она перечислила в бюджет 2 млрд 150 млн лари (примерно $697 млн).