14 января 2022 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:01 — REGNUM Президент США Джо Байден и его советники на протяжении нескольких месяцев предсказывали, что инфляция будет иметь временный характер и исчезнет на фоне роста экономики и решения проблемы цепочки поставок. Однако новые данные министерства труда США за 12 января заставили сомневаться в том, как долго продержатся высокие цены, усугубляющие проблему инфляции для Белого дома всего за десять месяцев до промежуточных выборов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден Gage Skidmore

Согласно последним данным, 2021 год в США завершился резким ростом цен. Так, в декабре цены на бензин подскочили почти на 50%, а на продукты питания — на 6,5% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, грядущие месяцы являются ключевыми для Демпартии, которая пытается сохранить большинство в палате представителей.

При этом американцы, благодаря стабильному рынку труда, до сих пор сохраняли оптимизм. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос в декабре, что поспособствовало росту расходов: розничные продажи в праздничные дни выросли почти на 11% по сравнению с 2019 годом, согласно данным Mastercard Spending Pulse.

Но, с учетом последних данных, 54% американцев теперь считают, что экономика ухудшается и в этом виноват Байден, согласно опросу Университета Куиннипиак, опубликованному 12 января. Еще 57% заявили, что не одобряют политику Байдена по сдерживанию инфляции, и только 34% одобрили деятельность президента.

Инфляция josep salvia i boté

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Чтобы избежать инфляции, нужно было бы уменьшить спрос, чтобы он соответствовал предложению. Этого можно было бы добиться, допустив крах предприятий, людей и правительств штатов. Это был бы вариант Трампа», — считает rodbwp.

«Демократам следовало бы подумать об инфляции, когда они начали принимать законопроекты, раздающие триллионы долларов и настаивающие на повышении зарплат», — указывает Vaccinated and Boosted.

«Не хочу вас расстраивать, но республиканцы приняли первыми подобные решения. Кроме того, главной причиной инфляции является вирус. Винить демократов в лучшем случае глупо», — отвечает JTinKC.

«Байден должен был понять несколько месяцев назад, когда инфляция впервые превысила 5%, что политика ФРС должна быть скорректирована более радикально, чем то, что делает Пауэлл. Когда пришло время назначать нового председателя ФРС, имя Пауэлла не должно было быть в списке. Но он там был, что является непростительным провалом со стороны Байдена», — считает Godsavethetroops.

Джером Пауэлл Federalreserve

«Я думаю, что эти люди даже обвинили бы Байдена в том, что он посадил дерево в неположенном месте, если бы их дети сели за руль пьяными и попали в аварию, врезавшись в дерево. Или если они не выиграют джекпот, это тоже будет вина Байдена», — отвечает from elsewhere.

«Честно говоря, я не понимаю, почему высокие цены — это вина Байдена. На мой взгляд, это скорее вина вируса», — указывает The Great A-Tuin.

«Еще один день, еще одна катастрофа Байдена. Единственное, что падает быстрее, чем рейтинг одобрения Байдена, это его IQ», — злится Dementia Joe must go.

«Давайте посмотрим правде в глаза — это был паршивый год для старика, и ситуация, похоже, совсем не улучшается. Старик с монотонной регулярностью перескакивает от одного кризиса к другому. Если Хиллари или какой-нибудь другой центристский кандидат не возьмет под контроль партию в преддверии 2024 года, Демократы проиграют с эпическим размахом!» — восклицает Charlie 1.

Хиллари Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Возможно. Но давайте сначала посмотрим, что могут предложить республиканцы», — пишет JTinKS.

«Я думаю, что демократы действительно в беде, политическое решение чрезмерно раздуть экономику является существенной частью истории с инфляцией. Тот факт, что провалившаяся политика Байдена была направлена на то, чтобы снова удвоить расходы, показывает крайне низкую рассудительность администрации. Для меня как независимого человека, который всю жизнь голосовал за демократов, я все больше разочаровываюсь в Демократической партии. Не настолько, чтобы голосовать за преисполненного ненависти расистско-фашистского демагога, но настолько, что я бы проголосовал за экономически умеренного/консервативного кандидата республиканца, не имеющего расовой принадлежности, а не за любого кандидата, придерживающегося нынешней линии Демократической партии. Я не знаю, дадут ли республиканцы мне приемлемый вариант, но я бы очень хотел, чтобы они это сделали», — объясняет Colorodo Snow Man.

Демократы и республиканцы DonkeyHotey

«Это часть проблемы, но не самая значительная часть. Проблемы в цепи поставок возникли из-за ковида. Тарифы, установленные до прихода демократов к власти, также нужно брать в расчет», — отвечает TJinKS.

«Республиканцы дали вам беспрецедентное, безответственное снижение налогов на 1%, которое большинство из нас вынуждены субсидировать. Я не принадлежу ни к одной партии. Однако я успешный финансовый директор международной компании, вышедший на пенсию», — делится ArtemisWithTheSilverBow.

«Итак, у нас тут один тролль говорит, что разрешить черным голосовать — это расизм по отношению к белым людям, а другой говорит, что демократы — это буквально демоны. Я бы сказал, что это довольно хороший срез, представляющий современную консервативную партию», — пишет The Great A-Tuin.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет. Удар по кошелькам еще даст о себе знать американцам, оптимистично настроенным относительно экономики, но это, скорее всего, произойдет в грядущем году.

Рост расходов на повседневную жизнь станет все сложнее покрыть. Аренда поднялась на 4% в декабре, что особенно проблематично. Ожидается, что в 2022 году она еще больше вырастет, поскольку рост стоимости жилья вытеснит потребителей с рынка.

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