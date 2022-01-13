Челябинск, 13 января, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области прапорщик полиции Игорь Калёнов и сержант полиции Евгений Панов спасли жителя посёлка Межозёрный (Верхнеуральский район), который едва не погиб во время пожара, сообщили 13 января в пресс-службе ведомства.

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Накануне, 12 января, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о пожаре: загорелся дом 22 на улице Ленина. Отряд группы задержания прибыл на место ЧП.

Как рассказал пресс-секретарь ведомства капитан полиции Альберт Габбазов, Калёнов и Панов увидели, что из окон одной из квартир второго этажа вырываются клубы дыма. Росгвардейцы сообщили о пожаре в экстренные службы и принялись стучать в двери жильцов дома для их эвакуации.

На втором этаже здания они обнаружили квартиру, в которой и произошло возгорание.

«Стало ясно, что за входной дверью человек не в состоянии выбраться самостоятельно, а любое промедление может стоить ему жизни. Росгвардейцы выбили её и на полу в коридоре обнаружили 30-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения, — рассказал пресс-секретарь. — Представители ведомства вынесли пострадавшего на улицу, оказав первую доврачебную помощь».

Также бойцы помогли выбраться из подъезда горящего дома ещё десяти жителям. Никто из них не пострадал.