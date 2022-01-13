Нью-Йорк, США, 13 января, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Рэп-музыканты Gunna (Серхио Джаванни Китченс) и Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) стали участникам инцидента, произошедшего в аэропорту Атланты (США). Соответствующей информацией поделилось издание Complex 13 января.

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Известно, что артисты планировали перелет на частном самолете в Нью-Йорк (США), однако им было отказано в предоставлении услуги без объяснения причины. Позднее выяснилось, что оба исполнителя отказались предъявлять документы, удостоверяющие личность, тем самым нарушив правила авиакомпании.

Напомним, что 7 января состоялась премьера нового альбома Gunna под названием DS4EVER. В пластинку вошли сразу три совместные композиции с Young Thug.