Вашингтон, 13 января, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) представил новый трек под названием Bring The Hook. Премьера работы состоялась эксклюзивно на YouTube-канале артиста 13 января.

Цитата из к/ф «Композитор». реж. Сирзат Яхуп. 2019. Китай, Казахстан Музыка

Работа стала уже четвертой композицией, опубликованной музыкантом в 2022 году. Также известно, что Bring The Hook войдет в новый альбом рэпера под названием Colors.

Напомним, что ранее YoungBoy Never Broke Again анонсировал выход новой пластинки Colors 14 января. Этот альбом станет четвертым студийным проектом в дискографии рэпера.