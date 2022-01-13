Токио, , 23:38 — REGNUM Японская игровая студия Atlus выложила в сеть новый трейлер переиздания игры Persona 4 Arena Ultimax, в котором показала геймплей (игровой процесс) на PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. Ролик был опубликован 13 января на YouTube-канале компании.

Видеоигры Chineseindc.com

В новом рекламном ролике зрители могут видеть моменты игры за различных персонажей. Разработчики также объявили, что в онлайн-магазине Steam уже стартовал сбор предзаказов. Ранее Atlus отметила, что новая версия игры получит все загружаемые дополнения (DLC), которые вышли к оригинальной Persona 4 Arena Ultimax.

Напомним, релиз Persona 4 Arena Ultimax состоится 17 марта 2022 года на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Atlus позиционирует игру как ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной игры, которая в 2013 году вышла на аркадных автоматах, а в 2014 — на консолях PlayStation 3 и Xbox 360.

Читайте ранее в этом сюжете: Игру Persona 3 Portable планируют выпустить на современных платформах