Москва, , 23:38 — REGNUM Водители автомашин в случае опасности, не связанной с ДТП, смогут вызывать наряд Росгвардии к месту своего расположения нажатием кнопки SOS, сообщает 13 января пресс-служба оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кнопка ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле Lada Vesta 7verst.ru

АО ГЛОНАСС совместно с компанией «Бизнес Мониторинг» запустили в эксплуатацию новый сервис ЭРА.РУС.

«Данная опция обеспечивает качественно новый уровень безопасности для автомобилистов», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что новый сервис разработан для оказания водителям быстрой помощи в ситуациях, не имеющих отношения к ДТП.

Речь идёт о нападениях на водителей, попытках повредить транспортное средство или причинить иной ущерб.

«Теперь, чтобы получить помощь в экстренной ситуации, не связанной с дорожно-транспортным происшествием, достаточно всего лишь нажать на кнопку SOS в автомобиле. Группа быстрого реагирования приедет на место за считанные минуты», — сообщается в распространенном пресс-релизе.

Услугой вызова наряда Росгвардии смогут воспользоваться водители автомобилей, подключённых к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Дополнительного оборудования устанавливать не потребуется, нужно будет только подписаться на новый сервис ЭРА.РУС.

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