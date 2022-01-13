Сыктывкар, , 23:27 — REGNUM В Коми построят фанерный завод мощностью 260 тыс. кубометров продукции в год. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк, сообщает БНК.

Фанерный завод Пресс-центр Правительства Новгородской области

Планируется, что фанерный завод будет перерабатывать до 750 тыс. кубометров березового кряжа в год, выпуская до 260 тыс. кубометров готовой продукции. На предприятии будет создано 570 новых рабочих мест, объем ожидаемых налоговых отчислений — 15,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми инициировали разработку программы по восстановлению запасов рыбы в водоемах.