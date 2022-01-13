Париж, , 23:27 — REGNUM Протесты против санитарных антиковидных мер в школах вывели на улицы Франции 77,5 тыс. человек, передаёт BFM.

Работа полиции Франции на протестах в Париже Цитата из видео на YouTube

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В полиции отмечают, что в Париже протестовали 8,2 тыс. человек. По стране власти насчитали 136 акций протеста.

Выразить своё возмущение пришли педагоги и другие работники образовательной сферы. Также протестовать вышли родители школьников.

По данным СМИ, эта акция протеста оказалась самой многочисленной во Франции за последнее двадцатилетие. Против протестующих были применены дубинки, электрошокеры и слезоточивый газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января в школах Франции начали действовать ужесточённые противоэпидемические меры.

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