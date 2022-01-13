Москва, 13 января, 2022, 23:26 — ИА Регнум. 13 января на официальном сайте московского «Локомотива» объявили о досрочном расторжении контракта с 30-летним форвардом сборной Кабо-Верде Зе Луишем. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

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Стоит отметить, что контракт Зе Луиша с «Локомотивом» был рассчитан до 30 июня 2023 года. Однако клуб не смог зарегистрировать футболиста на сезон из-за лимитных ограничений чемпионата России по футболу.

Зе Луиш выступал за «Локомотив» с 6 октября 2020 года после перехода из португальского клуба «Порту» за 5,5 миллиона евро. До «Локомотива» и «Порту» Зе Луиш защищал цвета «Спартака», «Браги», «Жил Висенте», «Видеотона» и «Батуке».