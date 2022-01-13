Берлин, 14 января, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Новый канцлер Германии Олаф Шольц в 1980-х годах несколько раз посещал ГДР и находился под наблюдением восточногерманской тайной полиции Штази. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на расследование, проведённое журналистами издания.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

Как отмечается, Шольц, бывший в то время юристом и проживавший в Гамбурге, неоднократно посещал ГДР в качестве лидера молодёжного крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Согласно документам Штази, которые изучило издание, агенты тайной полиции идентифицировали Шольца как «политического профессионала старой школы, обладающего большим влиянием», и проинструктировали своих коллег предоставить Шольцу и его спутникам особый режим.

Газета сообщает, что наблюдение за будущим канцлером ФРГ вместе с дюжиной его коллег из СДПГ продолжалось и по его возвращении в Гамбург. Утверждается, что часть полученной при этом информации была передана КГБ СССР, который тесно сотрудничал со Штази и имел офис в их штаб-квартире в Берлине.

Олаф Шольц уже отреагировал на публикацию, заявив, что обнародованная информация «не стала неожиданностью». «Конечно, я осознаю тот факт, что за мной следили. Некрасиво, но так оно и есть», — заявил канцлер.