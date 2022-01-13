Вашингтон, 13 января, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Спидраннер (геймер, проходящий видеоигры на скорость), известный под ником Tom, установил новый рекорд прохождения игры Halo Infinite. Видео было опубликовано 13 января на портале PCGamesN.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

Особенностью «забега» является то, что во время прохождения игры Tom не сделал ни единого выстрела, он использовал лишь кулаки, гравитационный молот и энергетический меч. Спидраннер отметил, что при прохождении Halo Infinite ликвидировал всего около 100 противников, при этом примерно половину из них «в последней волне». Он добавил, что прошёл игру примерно за четыре часа.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Halo Infinite, возможно, пройдёт кроссовер (событие с пересечением сюжетов) с будущим анимационным фильмом «Базз Лайтер». Некоторые поклонники игры сделали такое предположение после того, как в сеть «утекли» скриншоты, на которых запечатлены разведывательные автомобили Warthog с разными расцветками.