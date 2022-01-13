Москва, , 23:21 — REGNUM Грузовое судно «Наджва-2», следовавшее из Ирана, село на мель на одном из участков Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает 13 января управление МЧС по Астраханской области.

Сухогруз на мели Mil.ru

Авария произошла на 159-м километре канала.

На данный момент установлено, что судно повреждений не получило, из экипажа никто не пострадал.

Сейчас на борту судна находятся 14 членов экипажа, у них имеется запас продовольствия на десять суток.

Судовой канал остаётся открытым для движения судов в обоих направлениях.

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