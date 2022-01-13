Иранское судно «Наджва-2» застряло на мели в Волго-Каспийском канале
Москва, 13 января, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Грузовое судно «Наджва-2», следовавшее из Ирана, село на мель на одном из участков Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает 13 января управление МЧС по Астраханской области.
Mil.ru
Сухогруз на мели
Авария произошла на 159-м километре канала.
На данный момент установлено, что судно повреждений не получило, из экипажа никто не пострадал.
Сейчас на борту судна находятся 14 членов экипажа, у них имеется запас продовольствия на десять суток.
Судовой канал остаётся открытым для движения судов в обоих направлениях.