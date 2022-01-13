Москва, 13 января, 2022, 23:18 — ИА Регнум. 23-летний нападающий московского «Локомотива» и сборной Белоруссии по футболу Виталий Лисакович может продолжить карьеру в казанском «Рубине». Как сообщает экс-глава пресс-службы «железнодорожников» Кирилл Брейдо, сумма трансфера составит 1 миллион евро.

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Также сообщается, что нападающий и руководство «Рубина» уже согласовали условия личного контракта. Трансфер будет оформлен в ближайшее время.

В текущем сезоне Виталий С

Лисакович принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на счету нападающего пять матчей в Лиге Чемпионов УЕФА.

Белорусский нападающий перешел в «Локомотив» 8 августа 2020 года из солигорского «Шахтера» за 1,5 миллиона евро. Transfermarkt на данный момент также оценивает Лисаковича в 1,5 миллиона евро.