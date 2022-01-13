Берлин, , 23:55 — REGNUM Постоянный комитет по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха (Stiko) в целом одобрил ревакцинацию от коронавируса детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает 13 января немецкое агентство DW.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

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Комитет рекомендует так называемую бустерную вакцинацию для этой возрастной группы с помощью мРНК-вакцины Comirnaty от Biontech/Pfizer «в дозировке, соответствующей возрасту» и не менее чем через три месяца после предыдущей вакцинации.

Сообщается, что проект решения по рекомендации теперь должен пройти так называемую процедуру комментариев с участием федеральных земель и групп специалистов, поэтому пока еще не является окончательным.

До сих пор федеральные земли Германии по-разному проводили бустерную вакцинацию детей в возрасте от 12 лет. В конце декабря федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) дал понять, что дети и молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет имеют право на ревакцинацию «независимо от рекомендаций».