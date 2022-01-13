Ижевск, , 23:16 — REGNUM В Удмуртии по подозрению в получении взяток задержан начальник Ижевского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД». В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Вагон РЖД Dariusz Sieczkowski

По данным следствия, с 2019 года по январь 2022 года подозреваемый систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за совершение действий в пользу их компаний. Таким способом происходило ускорение процедуры предоставления железнодорожных грузовых вагонов. Общая сумма полученных взяток составляет более 2 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах») возбуждено по материалам, которые предоставили сотрудники управления ФСБ России по Удмуртии и управления МВД по Приволжскому федеральному округу.

В рамках расследования проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия, допрошены свидетели. В настоящее время готовятся материалы для обращения с ходатайством о заключении под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в отношении мастера дистанции инженерных сооружений Свердловской дирекции филиала ОАО «Российские железные дороги» в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Установлено, что он получил от подчинённого взятку в сумме 84 500 рублей за сокрытие факта его отсутствия на рабочем месте в течение пяти месяцев путём внесения в табели заведомо ложных сведений.

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