Берлин, , 23:38 — REGNUM Правоохранительные органы Германии провели рейды в жилых помещениях около ста пациентов врача, который, как утверждается, выдавал сертификаты о вакцинации без проведения прививок. В некоторых случаях правоохранительные органы взяли образцы крови у пациентов для проверки, сообщает 13 декабря немецкое агентство DW.

Полиция Германии

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«Операции проводились в Баварии, Баден-Вюртемберге, Северной Рейн-Вестфалии и Гессене в жилых помещениях около ста человек», — сообщил представитель полиции баварского города Аугсбург.

Отмечается, что подозреваемые в основном сотрудничали со следствием, при этом никаких возражении против взятия у них крови они не имели. Представитель полиции не сообщил, сколько всего подозреваемых сдали образцы.

Ранее правоохранительные органы нескольких федеральных земель начали расследование в отношении врача из южной Германии, подозреваемого в выдаче своим пациентам документов о прививке от коронавируса без вакцинации.