Тбилиси, 14 января, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Цены на хлеб в Грузии могут существенно вырасти, сообщает 13 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Хлеб

С декабря в Грузии увеличились тарифы на газ, электроэнергию и воду. В частности, стоимость газа для коммерческих предприятий возросла на 15%. Кроме того, возросла мировая цена на зерно, в связи с чем в Грузии возник его дефицит. Все эти факторы неминуемо должны вызвать увеличение стоимости хлеба.

Рост стоимости хлеба особенно сильно ударит по жителям грузинской провинции, где уровень доходов значительно ниже, чем в столице. В связи с этим производители и экономисты требуют от правительства принятия самых срочных мер.