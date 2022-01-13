Нью-Йорк, США, , 23:08 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max заказал производство нового молодёжного сериала, который перезагрузит франшизу «Деграсси». Об этом 13 января сообщает портал Deadline.

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Над реализацией проекта будут работать Лара Аццопарди (Backstage, «Как Джек встретил Джилл») и Джулия Коэн («Ривердэйл», «Миллион мелочей»), сериал будет создан в формате десяти часовых эпизодов. Ожидается, что его премьера состоится на сайте HBO Max в 2023 году.

Напомним, «Деграсси: Следующее поколение» — это канадский молодёжный драматический сериал, сюжет которого рассказывает о жизни учащихся учебного заведения «Деграсси». Всего в рамках шоу было выпущено 14 сезонов, премьера первого состоялась на канале CTV 14 октября 2001 года.

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