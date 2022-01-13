Лондон, 13 января, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Британский поп-рок-исполнитель Yungblud (настоящее имя — Доминик Харрисон) рассказал о своем предстоящем третьем альбоме, заявив, что в нем будет представлена «самая личная музыка, которую я когда-либо писал». Об этом 13 января рассказал портал NME.

Официальный YouTube-канал артиста Yungblud Кадр из клипа на песню fleabag от Yungblud

Артист из Донкастера работает над продолжением своего студийного альбома Weird!, вышедшего в декабре 2020 года. Ранее он сообщил NME, что «третий и четвертый альбом готовы к выходу». Теперь Yungblud вышел с подробными новостями о предстоящих работах в новом интервью Хануману Уэлчу из Apple Music.

«Свой третий альбом я записывал в Лондоне. Очень взволнован этим», — сказал он. «Для меня это самая личная музыка, которую я когда-либо писал. И думаю, что люди будут немного шокированы этим».

Yungblud также сказал, что он работал со «многими крутыми артистами» над будущим альбомом. «Я завел много друзей и приятелей в этом путешествии. Мне нравится то, что сейчас делает Уиллоу Смит. Я одержим музыкой Girl in Red (настоящее имя — Мари Рингхайм). Появилась новая волна артистов, которые говорят честно о своей реальности».