Санкт-Петербург, , 23:07 — REGNUM 13 января издание «РБ Спорт» сообщило, что руководство санкт-петербургского «Зенита» предложило 32-летнему украинскому центральном защитнику Ярославу Ракицкому подписать новый контракт, который будет рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ярослав Ракицкий Андрей Пронин © ИА REGNUM

Текущее соглашение Ракицкого с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что защитник готов остаться в «Зените», так как клуб регулярно участвует в Лиге Чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне на счету Ярослава Ракицкого два забитых мяча и шесть результативных передач в 22-х матчах за санкт-петербургский клуб во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Лига Чемпионов УЕФА, Суперкубок России).