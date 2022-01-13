Иваново, , 23:06 — REGNUM Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки религиозной экстремистской организации «АТ-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ивановской области, задержав семерых её членов, сообщает 13 января региональное управление ФСБ.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Среди семерых задержанных экстремистов четверо являются гражданами Азербайджана.

«УФСБ России по Ивановской области пресечена деятельность ячейки запрещенного в Российской Федерации международного религиозного объединения «АТ-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, при поддержке управления Росгвардии по Ивановской области задержаны семеро участников данной организации: три гражданина Российской Федерации и четыре гражданина Азербайджанской Республики», — указано в сообщении УФСБ по Ивановской области.

Уточняется, что уже установлена причастность двоих из задержанных к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Организация деятельности экстремистской организации».

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