Иерусалим, 13 января, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Протестующих бедуинов, которые перекрыли шоссе в пустыне Негев, разогнала израильская полиция, передаёт 13 января Kan.

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Арабы, протестующие против высадки деревьев на ряде участков в Негеве, перекрыли шоссе и стали бросать в силовиков камнями. В ответ были применены резиновые пули.

Одна пуля попала в голову бедуину, который в результате оказался в больнице города Беэр-Шева: сейчас его состояние стабильное. Ранены ещё двое, 13 участников акции арестованы.