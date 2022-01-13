Лима, , 23:08 — REGNUM Совет министров Перу объявил 2022 год в стране «Годом укрепления национального суверенитета». Об этом сообщает 13 января новостное агентство El Comercio.

Анды, Перу

Из опубликованного указа следует, что весь предстоящий год правительство страны намерено предпринимать все возможные действия для защиты республики, её суверенитета, государственности и территориальной целостности.

Принятый документ стал продолжением верховного указа, утверждающего политику государственного управления на период 2021—2026 годов.

В планы правительства на этот период входят обеспечение благосостояния, социальной защиты и продовольственной безопасности, восстановление экономики и развитие сельского хозяйства, продвижение науки и технологий, укрепление образовательной системы, децентрализация, усиление государственности, борьба с терроризмом и экологическими проблемами, цифровизация, а также развитие межкультурных коммуникаций и разнообразия.

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