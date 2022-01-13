Кабул, , 23:01 — REGNUM Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате падения автомобиля в реку в афганской провинции Парван. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на управление дорожного движения провинции.

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Инцидент произошел днём 13 января в местности Таджикон уезда Джабаль-ус-Сирадж. Автомобиль, в котором находились члены одной семьи, внезапно свернул с дороги и упал в реку Саланг.

Глава управления дорожного движения Парвана Абдул Манаф Фаруки сообщил, что автомобиль, по предварительным данным, потерял управление из-за обледенения дороги.

Издание отмечает, что в данном районе, к северу и югу от тоннеля Саланг, ежегодно в холодное время года происходят многочисленные дорожно-транспортные происшествия, причиной которых является обледенение дороги.