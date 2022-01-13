Москва, 13 января, 2022, 22:59 — ИА Регнум. 25-летний фланговый нападающий московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев с большой долей вероятности покинет «красно-белых» в июне 2022 года на правах свободного агента. Об этом 13 января сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев

Текущее соглашение «Спартака» с Бакаевым рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского атакующего полузащитника в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в 23-х матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. В составе сборной России Бакаев забил один гол в шести турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.