Лос-Анджелес, США, 13 января, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Телесеть Epix объявила о решении запустить в производство третий сезон криминального драматического сериала «Крёстный отец Гарлема», главную роль в котором исполняет Форест Уитакер. Об этом 14 января сообщает портал Screen Rant.

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Съёмки нового сезона шоу начнутся летом 2022 года, в его рамках выйдет десять эпизодов. Премьера продолжения «Крёстного отца Гарлема» состоится в 2022. Отметим, ранее Epix объявил, что этот сериал стал самым успешным проектом в истории компании.

Премьера первого сезона «Крёстного отца Гарлема» состоялась 29 сентября 2019 года. Должность режиссёра в проекте занимает Джон Ридли («Иголка в стогу времени», «12 лет рабства»), над сценарием работают Крис Бранкато, Пол Экштейн иМойз Вернон. Кроме Фореста Уитакера в проекте участвуют такие известные актёры, как Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито и Луис Гусман.