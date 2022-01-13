Лондон, , 22:55 — REGNUM Бывший гитарист британской инди-рок группы The Smiths Джонни Марр рассказал о своей истории творческих отношений и заявил, что причина, по которой он «не близок» со своим бывшим коллегой по группе The Smiths Моррисси, заключается в том, что они «такие разные». Об этом 13 января рассказал портал NME.

Джонни Марр в клипе на песню Night and Day Официальный YouTube-канал Джонни Марра

Легендарный гитарист и автор песен поговорил с журналом Uncut, рассказав о создании своего нового сольного альбома «Fever Dreams Pt 1−4», а также о работе с такими музыкантами, как The Cribs, Modest Mouse, Нилом Роджерсом, Крисси Хайнд, Бернардом Самнером из New Order, Билли Айлиш, Хансом Циммером и другими.

https://twitter.com/Johnny_Marr/status/1480592887452782592

Марр описал свои отношения с бывшим вокалистом The Smiths Моррисси, как «немного похожее на армейских приятелей или пребывание на подводной лодке» с «большим давлением и стрессом». Марр сказал, что лояльность имеет решающее значение для поддержания творческих отношений — то с чем он не справился с Моррисси.

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