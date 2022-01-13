Сыктывкар, , 22:53 — REGNUM В Коми создадут программу «Арктические лососевые», направленную на пополнение рыбных запасов в водоемах. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Лов рыбы

«Сегодня республике не хватает существующих мощностей, чтобы компенсировать наносимый ущерб водным биоресурсам. В реки ежегодно выпускается лишь от полутора до трех миллионов мальков сига и хариуса, когда надо 320 миллионов. Для восстановления рыбных ресурсов рек республике требуется строительство рыбоводного завода. Региональным Минсельхозом этот вопрос уже проработан — в бюджете 2022 года республики предусмотрены средства для подготовки рыбоводно-биологического обоснования», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Приморья не освоили квоты на вылов биоресурсов из-за COVID-19.