Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Глава военного ведомства США Ллойд Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по вопросам «продолжения усилий» по оказанию военной помощи Киеву, сообщается заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном 13 января.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Остин и Резников «обсудили продолжающееся и неспровоцированное наращивание Россией вооруженных сил на Украине и вокруг нее».

«Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил путем предоставления военной помощи», — написал Кирби.

Читайте ранее в этом сюжете: Затаив дыхание — Зеленский рассказал о ракете Falcon 9 со спутником «Сич-2»