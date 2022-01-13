Вашингтон, 13 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Глава военного ведомства США Ллойд Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по вопросам «продолжения усилий» по оказанию военной помощи Киеву, сообщается заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном 13 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, Остин и Резников «обсудили продолжающееся и неспровоцированное наращивание Россией вооруженных сил на Украине и вокруг нее».

«Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил путем предоставления военной помощи», — написал Кирби.