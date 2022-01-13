* запрещённая в России организация

Кабул, , 22:50 — REGNUM В Кабуле девять человек были арестованы по обвинению в угоне автомобилей. Об этом сообщило 13 января министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт газета «8 Собх».

Кабул (сс) Olgamielnikiewicz

Как уточняется, все подозреваемые были арестованы в 15-м округе Кабула, конфискованные у них автомобили были возвращены владельцам.

Представитель полицейского управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Парван Мохаммад Камран Хабиби также сообщил об аресте четырёх человек по подозрению в причастности к серии вооруженных ограблений.

Издание отмечает, что случаи вооруженных ограблений в последнее время участились в разных городах Афганистана, и в особенности в столице.