Тбилиси, , 00:29 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 января подписала указ об упразднении Службы Государственного инспектора, сообщает president.gov.ge.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Сегодня я подписала поправки к закону о Службе Государственного инспектора, которые предусматривают упразднение службы и создание новых структур. Были и есть разные мнения относительно таких структурных изменений, но это решение не содержит юридических противоречий категорического характера. Упразднение службы и создание новых структур не дают оснований для юридически мотивированных замечаний президента», — говорится в заявлении.

При этом Зурабишвили отметила, что считает неприемлемым принятие такого важного закона в ускоренном порядке, без каких-либо консультаций и надлежащего обсуждения, особенно тогда, когда необходимость ускоренного рассмотрения не была обоснована.

«Это очень плохой прецедент, когда руководитель независимой службы, лицо, избранное на 6-летний срок, увольняется без какого-либо предварительного предупреждения или аргументированных замечаний относительно его профессиональной деятельности. Особенно когда укрепление независимости и неприкосновенности государственных должностных лиц остается одной из величайших задач для нашей страны», — сказала Зурабишвили.

Президент Грузии выразила надежду, что Государственный инспектор сможет продолжить свою деятельность со всеми гарантиями независимости в одной из вновь созданных государственных структур.

Напомним, 30 декабря 2021 года грузинский парламент упразднил должность Государственного инспектора, обладавшего функциями надзора за деятельностью силовых структур. Депутаты одобрили законопроект в ускоренном порядке на третьем слушании. Согласно проекту, вместо Службы Государственого инспектора будут созданы два ведомства — Служба специальных расследований и Служба защиты персональных данных.