Москва, 14 января 2022, 00:16 — REGNUM Евросоюз продемонстрировал способность помогать достижению решений в сложной ситуации вокруг сербского края Косово и Метохия, но «проявил импотенцию», когда дело коснулось реализации этих договоренностей на практике. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 января в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Лавров привел в качестве примера договоренность о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, которая была достигнута Белградом и Приштиной в 2013 году, при посредничестве ЕС.
Напомним, что сепаратистское Косово отказывается создать Сообщество сербских муниципалитетов под предлогом того, что не желает получить на своей территории «вторую Республику Сербскую».