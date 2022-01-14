Москва, , 00:16 — REGNUM Евросоюз продемонстрировал способность помогать достижению решений в сложной ситуации вокруг сербского края Косово и Метохия, но «проявил импотенцию», когда дело коснулось реализации этих договоренностей на практике. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 января в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров привел в качестве примера договоренность о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, которая была достигнута Белградом и Приштиной в 2013 году, при посредничестве ЕС.

Сергей Лавров Создание такого сообщества могло бы серьёзно помочь разрядить напряжённость в этом сербском крае. Сообщество сербских муниципалитетов Косово предполагало предоставление сербам автономных прав, значительно напоминающих то, что прописано в Минских договорённостях для Донецкой и Луганской народных республик. И там, и там Евросоюз принимал решающее участие. В случае Белграда и Приштины он был посредником, в случае с Минскими договорённостями от имени ЕС выступали Германия и Франция. Обе эти договорённости касаются прав славян, прежде всего, православных. В обоих случаях ЕС не хочет и «пальцем пошевелить», чтобы сторона, которая блокирует реализацию этих соглашений выполняла свои обязательства.

Напомним, что сепаратистское Косово отказывается создать Сообщество сербских муниципалитетов под предлогом того, что не желает получить на своей территории «вторую Республику Сербскую».