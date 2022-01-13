Неаполь, Италия, , 22:44 — REGNUM 13 января в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Фиорентина» в матче 1/8 финала Кубка Италии сезона 2021/22 разгромила «Наполи» со счетом 5:2. Об этом сообщил корреспондент

«Фиорентина» vs «Ювентус» — 0:2 Sscnapoli.it

Забитыми мячами в составе «фиалок» отметились Душан Влахович (41' Риккардо Сапонара), Кристиано Бираги (57'), Лоренцо Верету (105+1' Юсеф Малех), Кшиштоф Пентек (108' Лоренцо Венути) и Юсеф Малех (119'). Голы неаполитанского клуба забили Дрис Мертенс и Андреа Петанья на 44-й и 90+5-й минутах соответственно.

Красные карточки получили Бартоломей Дронговский (45+2'), Ирвинг Лосано (84') и Фабиан Руис (90+3').

30-летний российский нападающий Александр Кокорин весь матч провел на скамье запасных.

Составы команд:

«Наполи»: Оспина (Мерет, 46'), Туанзебе, Ррахмани, Ди Лоренцо, Гулам (Малькюи, 85'), Демме (Руис, 64'), Мертенс, Эльмас, Политано (Лосано, 64'), Лоботка (Чоффи, 90'), Петанья (Жезус, 94').

«Фиорентина»: Дронговский, Бираги, Миленкович, Венути, Настасич (Жулио, 91'), Кастровилли (Бонавентура, 89'), Торрейра, Сапонара (Малех, 46'), Гонсалес (Иконе, 89'), Дункан (Терраччано, 45'), Влахович (Пентек, 73').