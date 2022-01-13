Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Sony опубликовала финальный трейлер ПК-версии игры God of War, в котором показаны кадры из игры, запущенной с разрешением для сверхшироких мониторов. Видео было выложено 13 января на YouTube-канал компании.

Скриншот игрового процесса игры God of War Santa Monica Studios

Разработчики сообщили в описании ролика, что в нём показан игровой процесс God of War, запущенной с 60 FPS (кадрами в секунду). Отметим, что игра является не первым вышедшим на ПК эксклюзивом платформы PlayStation, которая получает поддержку сверхшироких мониторов, ранее Sony добавила её в ПК-версию Death Stranding.

Напомним, релиз God of War на PlayStation 4 состоялся 20 апреля 2018 года. На ПК игра выйдет 14 января 2022-го. Ранее ИА REGNUM опубликовало видеоролик, в котором показана разница графики версии игры для ПК и PlayStation 5.

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