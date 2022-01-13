Анкара, , 22:42 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 13 января рассказал о планах Турции по вхождению в ЕС. Своё заявление он сделал на дипломатической встрече в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

На встрече с послами стран ЕС глава государства заявил, что Турция, как и прежде, «нацелена на полноправное членство в ЕС». Он отметил, что у Евросоюза много проблем на сегодняшний день, и членство Турции было бы полезно Брюсселю.

Эрдоган «Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года Эрдоган в очередной раз напомнил, что Турция давно стремится в ЕС.

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