Ливерпуль, Великобритания, , 22:38 — REGNUM 26-летний нидерландский фланговый нападающий «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази остаток текущего сезона проведет в «Эвертоне» на правах аренды. Также в арендном соглашении, как сообщает журналист Фабрицио Романо, предусмотрена опция выкупа ливерпульским клубом за 10 миллионов евро.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес Www.nufc.co.uk

Эль-Гази перешел выступает за «Астон Виллу» с 22 августа 2018 года после перехода из «Лилля» на правах аренды. Через год клуб из Бирмингема выкупи игрока за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Анвар Эль-Гази принял участие в двенадцати матчах за бирмингемский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.